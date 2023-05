Dirk Van Oekelen niet langer COO Antwerp FC

In februari 2022 trad Dirk Van Oekelen bij RAFC in dienst als operatief directeur naast CEO Sven Jaecques, maar inmiddels is hij niet meer aan de slag op de Bosuil. De samenwerking is in onderling overleg beëindigd. Dat bevestigt Van Oekelen aan onze redactie. “Ik ben niet met slaande deuren vertrokken, integendeel zelfs. Ik blijf Antwerp volgen, een club die niet alleen op, maar ook naast het veld niet langer een slapende reus is en vele stappen heeft gezet.”

Van Oekelen, tussen 1998 en 2003 een sterkhouder als verdediger bij STVV, RWDM en SK Beveren, kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. De verwachting is dat Antwerp, waar intern nu vooral gefocust wordt op de titelstrijd, de komende maanden een vervanger aanstelt.