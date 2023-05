VN maakt zich zorgen om inwoners van vluchtelingenkampen in Myanmar en Bangladesh door cycloon Mocha

De cycloon zal naar verwachting zondag aan land komen in het westen van Myanmar. Vlak daarvoor kan de storm windstoten van 220 kilometer per uur halen. Een reden tot zorgen voor de VN, want rondom de stad Cox’s Bazar, dichtbij de grens tussen Bangladesh en Myanmar leven ongeveer één miljoen Rohingya-vluchtelingen, die vervolgd worden door de junta. De storm zal niet in dit gebied zijn, maar is wel zo dichtbij dat het kan zorgen voor overstromingen en modderstromen. De vluchtelingen zijn hier erg kwetsbaar voor, omdat ze vaak wonen in huizen van bamboe en dekzeilen.

Voorbereiden op heftige storm

De vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) bereidt zich voor op een heftige storm. Samen met duizenden Rohingya-vluchtelingen heeft het de rest van het kamp uitgelegd wat ze moeten doen bij een cycloon en waar ze kunnen schuilen. De UNHCR is ook voorbereid op een gedeeltelijke evacuatie en heeft verder 33 mobiele medische teams, 40 ambulances en kits voor noodoperaties en cholera van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gekregen. Ook de lokale overheid helpt mee en heeft meer dan 550 schuilplekken als mensen moeten evacueren. “We hebben de scholen om de Rohingya-kampen voorbereid om als schuilplek te gebruiken als dat nodig is”, zegt ambtenaar Muhammad Shaheen Imran.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Myanmar heeft de WHO waterzuiveringstabletten uitgedeeld. De regerende junta heeft al gewaarschuwd en zegt ook dat het maatregelen tegen de cycloon heeft genomen, zoals het rampenteam klaarmaken om op een mogelijke ramp te reageren. De VN maken zich verder zorgen, vooral om inwoners van vluchtelingenkampen in de staat Rakhine. Zij zijn het geweld van de burgeroorlog in hun dorpen ontvlucht. “Veel kampen in Rakhine zijn in laaggelegen kustgebieden die kwetsbaar zijn voor stormvloeden”, zegt de coördinatie voor humanitaire zaken van de VN in een statement.

In Zuid-Oost-Azië zijn vaker tropische stormen, maar cycloon Mocha kan de gevaarlijkste worden in Myanmar sinds 2010. Toen kregen ze last van cycloon Giri, die windstoten van 230 kilometer per uur had. Hierdoor stierven er minstens 45 mensen. Dit was echter niet de dodelijkste orkaan in het land. Dat is cycloon Nargis, die in 2008 135.000 doden veroorzaakte.