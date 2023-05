‘Burn-outprof’ Elke Van Hoof reageert: “Klacht rond leiderschap niet ontvangen van VUB”

Professor Elke Van Hoof heeft de klacht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag en toxisch leiderschap niet ontvangen van de VUB. Dat heeft ze vrijdag gemeld in een persbericht.

“Zoals ik eerder al liet weten, ben ik volop bezig om kennis te nemen van het dossier”, aldus Van Hoof over de tuchtprocedure. “Tot op heden heb ik de klacht rond leiderschap niét ontvangen van de VUB. Aangezien ik nog steeds niet weet wat deze klacht inhoudt, kan ik mij dus niet verweren.”

Zoals haar advocaat eerder al had aangehaald, betreurt de psychologieprof de proporties die de berichten over de interne procedures, “die bovendien vertrouwelijk zou moeten zijn”, aannemen in de media.

“Maar ondanks de ondraaglijke druk die deze hetze tegen mijn persoon creëert voor mij en mijn gezin, ben ik vastbesloten om mijn verdediging te voeren op een manier en moment dat ik me daar klaar voor voel.”