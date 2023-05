Israël verontschuldigt zich voor dood Al Jazeera-journaliste

De in de Arabische wereld bekende Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh werd op 11 mei 2022 tijdens een Israëlische militaire operatie op de bezette Westelijke Jordaanoever in het hoofd geschoten.

Nu heeft de woordvoerder van de Israëlische Defensie, Daniel Hagari, verontschuldigingen aangeboden. Dat deed hij in een interview met CNN. “Ik denk dat het een kans is voor mij om hier te zeggen dat de dood van Shireen Abu Akleh ons erg spijt”, zei Hagari. “Ze was een journalist, een zeer gevestigde journalist. In Israël waarderen we onze democratie en in een democratie hechten we veel waarde aan journalistiek en aan een vrije pers. We willen dat journalisten zich veilig voelen in Israël, vooral in oorlogstijd, zelfs als ze ons bekritiseren.”

“Israël nam geen verantwoordelijkheid”

© EPA-EFE

De dood van de Palestijnse, die ook de Amerikaanse nationaliteit had, leidde tot forse internationale kritiek op Israël. Eigen onderzoek door het Israëlische leger besloot dat de schoten niet duidelijk konden worden toegeschreven, maar dat ze “zeer waarschijnlijk” per ongeluk door een Israëlische soldaat waren afgevuurd. Er werd geen strafrechtelijk onderzoek geopend.

Het Committee to Protect Journalists stelde deze week dat de dood van Abu Akleh “geen geïsoleerd geval” was. De ngo wees erop dat in zo’n twintig jaar tijd twintig journalisten werden gedood door het Israëlische leger. “Maar nooit werd iemand aangeklaagd of verantwoordelijk gehouden”, klinkt het. Meer dan de helft van de doden was “duidelijk herkenbaar als mediavertegenwoordiger”. Ook Abu Akleh droeg beschermende kleding en was te herkennen als journalist.

Het Israëlische leger liet weten “elke vorm van geweld op burgers, ook journalisten”, te betreuren.