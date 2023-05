Explosie in flatgebouw nabij Düsseldorf was “gerichte aanval op hulpdiensten”

De explosie donderdag in een appartementsgebouw in het Duitse Ratingen, nabij Düsseldorf, was volgens de Duitse politie een “gerichte aanval op de hulpdiensten”. Meer dan dertig mensen raakten gewond, enkelen, onder wie twee politieagenten, vechten vrijdag nog voor hun leven.

De bewoner van een appartement opende donderdag de deur van zijn flat en stak opzettelijk een container met brandbare vloeistoffen in brand, die hij vervolgens naar de hulpdiensten gooide, zei Dietmar Henning van de politie van Düsseldorf vrijdag.

Tegen de verdachte is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor negen moordpogingen. Volgens lokale media gaat het om een 57-jarige man. Over zijn motieven bestaat nog geen uitsluitsel, maar een politiewoordvoerder zegt dat er concrete aanwijzingen zijn dat de man tot de corona-ontkenners behoort.

De verdachte, die volgens meerdere media al werd gezocht door de politie, zou zwaargewond zijn geraakt. De identiteit van de overleden persoon die in het appartement werd aangetroffen is nog niet bekend, maar is naar alle waarschijnlijkheid de moeder die ook in het appartement woonde.

Het incident deed zich voor nadat enkele bewoners van het flatgebouw de politie rond 10 uur ‘s ochtends hadden geïnformeerd over een overvolle brievenbus. De agenten riepen er de brandweer bij om de deur van een appartement te openen.