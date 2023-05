Hannes Van der Bruggen heeft nog veel vrienden in Gent, maar de Buffalo’s moeten voor de bijl: “Sven Kums is maandag nog komen eten bij ons”

De waarheid komt uit de kindermond. Of in dit geval uit die van een prille twintiger. Christiaan Ravych (20) was er na de match in Westerlo als de kippen bij om nog eens duidelijk te maken: “We hadden dit seizoen ook nog niet gewonnen tegen Westerlo en Gent verloor inderdaad twee keer tegen ons, maar misschien lukt het hen nu ook om ons te kloppen.”

In de bekermatch schakelde Gent Cercle eind december vorig jaar wel uit, maar elke Gentenaar gaf toen toe dat de Buffalo’s door het oog van de naald waren gekropen. Hannes Van der Bruggen maakte het drie keer vanop de tweede of derde rij mee. In de eerste match begin oktober had Miron Muslic pas overgenomen en kregen Charles Vanhoutte en Leo Lopes de voorkeur. “Na de rust mocht ik invallen en werd het in de 88ste minuut via Dino Hotic nog 3-4”, herinnert Van der Bruggen zich nog. “Voor de bekermatch was ik gekwetst en in de terugronde eind januari zat en bleef ik op de bank.”

Vier topprofielen

Vierde keer, goede keer dus en Van der Bruggen kijkt er nog altijd naar uit als het tegen Gent is. “Ik speelde er in de jeugd en de helft van mijn carrière zat ik bij Gent. Ik ken er nog veel mensen en toevallig kwam Sven Kums afgelopen maandag nog bij ons eten. Af en toe sturen we nog of spreken we af, zoals maandag het geval was. Mijn vriendin komt ook goed overeen met de vrouw van Sven. Toen hij in Italië speelde, is ze er zelfs nog even op bezoek geweest.”

De niet-onbelangrijke match van het volgende weekend is dan hét gespreksonderwerp zou je denken, maar dat blijkt niet het geval. “Integendeel, er waren nog andere mensen bij en we hebben de hele avond over van alles en nog wat gepraat, maar dus niet over voetbal”, lacht Van der Bruggen, die sinds de match thuis tegen Genk medio maart weer wekelijks in de basis staat. Van der Bruggen krijgt nu de voorkeur op Charles Vanhoutte, die nog altijd niet bijtekende en daardoor verbannen lijkt naar de bank.

“Heeft er niks mee te maken”, countert Miron Muslic. “Charles is in achttien matchen gestart en deed het uitstekend, maar Hannes Van der Bruggen, Lopes en Abu Francis klopten ook aan de deur en zetten druk. Ik heb vier man voor twee posities en moet keuzes maken. Ik denk dat centraal op het middenveld de concurrentie het grootst is bij ons. Ik heb er vier topprofielen en kies in eer en geweten in het belang van Cercle en in functie van de tegenstander.”

Juiste moment

De een zijn dood is de ander zijn brood en Van der Bruggen, die in april net 30 jaar werd en de oudste op het veld is bij Cercle, leerde dat ook al relativeren. “Het is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar ik denk dat ik op het juiste moment in de ploeg gekomen ben. Ik weet als geen ander dat dit voor Charles niet gemakkelijk moet zijn, want ik zat dus ook in zijn situatie. Maar dat is voetbal. Het kan snel op en neer gaan, maar op het moment zelf sta je daar natuurlijk niet bij stil. Maar onderling praten we daar niet echt over.”