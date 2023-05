Al 179 doden geteld bij Keniaans sektedrama

Speurders in Kenia hebben vrijdag nog eens 29 lichamen ontdekt van sekteleden die van de honger zijn omgekomen. Daarmee zijn binnen de sekte nu al 179 doden gevallen. Sekteleider en voormalig taxichauffeur Paul Nthenge Mackenzie van de Good News International Church had zijn leden ervan overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

Eerder deze week besliste een rechtbank in Mombasa dat sekteleider Mackenzie en 17 van zijn medebeklaagden, onder wie zijn vrouw, met 30 dagen verlengd wordt.

Uit de autopsieën op de eerste lichamen blijkt intussen al dat de meeste slachtoffers van honger zijn omgekomen. Sommigen, onder wie kinderen, waren echter gewurgd, geslagen of gestikt, liet het hoofd van de forensische operaties onlangs nog weten. Uit die autopsieën is ook al gebleken dat “bij sommige lichamen organen ontbreken”, wat de speurders doet besluiten dat er ook sprake is van “een goed gecoördineerde orgaanhandel”.