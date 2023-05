Hoe Mark van Bommel iedereen bij Antwerp meekrijgt in zijn “topsportcultuur”: “We willen mooi voetbal brengen, maar uiteindelijk draait het om winnen”

Deurne

Derde keer, goede keer is zeker van toepassing op Mark van Bommel (46). Na passages bij PSV en Wolfsburg, waar hij de verwachtingen niet kon inlossen, beleeft de Nederlander bij Antwerp zijn grote doorbraak als trainer. Een eerste prijs heeft hij al op zak, een tweede trofee zit in de pijplijn. Gaat de succesrijke middenvelder van weleer over enkele weken Europa rond als een topcoach die het internationale toneel bestormt?