Griekse bekerfinale niet in Olympisch stadion en achter gesloten deuren

De Griekse bekerfinale tussen PAOK Saloniki en AEK Athene zal woensdag 24 mei niet in het Atheense Olympisch Stadion gespeeld worden, maar wel in het Panthessaliko stadion in de centrale Griekse stad Volos. Dat heeft de Griekse voetbalbond (EPO) vrijdag beslist. De wedstrijd wordt ook achter gesloten deuren gespeeld uit vrees voor rellen.

De Griekse voetbalbond beschouwt de wedstrijd tussen AEK en PAOK namelijk als een groot risico voor problemen met het publiek. Daarom was de EPO volgens het internationale persagentschap Reuters ook in gesprek met andere landen, zoals Cyprus, Albanië en Polen, nadat ze er niet in geslaagd was een geschikt stadion in eigen land te vinden voor de bekerfinale. De Cypriotische autoriteiten weigerden de aanvraag, de Albanese niet. De wedstrijd zou plaatsvinden in de Albanese stad Elbasan als de match alsnog niet in Volos kan gespeeld worden.

Het is niet de eerste keer dat de Griekse bekerfinale tussen PAOK en AEK voor weinig of geen fans gespeeld wordt. Zo namen beide ploegen het in drie opeenvolgende edities in 2017, 2018 en 2019 tegen elkaar op, waarbij de eerste twee edities op zware rellen tussen beide supportersgroepen uitdraaiden. In 2019 wilde de Griekse bond een soortgelijk scenario vermijden, waardoor er slechts 1.040 toeschouwers de wedstrijd mochten bijwonen. Ook vorig jaar overschaduwden rellen tussen PAOK en Panathinaikos de bekerfinale.