DE STEMMEN VAN ASSISEN. Ze rouwden elk om hun vermoorde kind. En dan bracht het lot Stefan en Vivian samen

Vier jaar geleden vond Stefan zijn zoontje Ryan (6) terug in bad. Ryan werd vermoord door zijn moeder. Het assisenproces in 2021 was een keerpunt in het leven van Stefan. In de aanloop ernaar ontmoette hij Vivian, een vrouw die net hetzelfde meemaakte met haar zoontje Daan (7 weken). Het lot bracht hen samen, en nu zijn ze koppel. Samen vertellen ze in deze aflevering over hoe ze als nabestaanden het proces rond hun kind beleefden: “Het was helemaal geen loutering. Ik wilde antwoorden, maar ik kreeg ze niet.”