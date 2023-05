Herders doden “oudste leeuw in Afrika”: “Loonkiito was een symbool voor veerkracht en samenleven”

Een wilde leeuw, vermoedelijk één van de oudste ter wereld, is in Kenia gedood door herders. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. “Hij was een symbool van veerkracht en samenleven”, aldus een natuurbeschermingsorganisatie.

De 19-jarige Loonkiito werd woensdagavond gedood met speren in het dorp Olkelunyiet, toen hij er vee probeerde te doden. Het dorp grenst aan het nationale natuurpark Ambelosi, nabij de grens met Tanzania.

Volgens woordvoerder Paul Jinaro van de Kenya Wildlife Service was de leeuw oud en zwak, en was hij het dorp binnen gedwaald op zoek naar voedsel. Volgens natuurbeschermingsorganisatie Lion Guardians is deze periode – het einde van het droge seizoen – “traditioneel het moment waarop mensen en leeuwen met elkaar in conflict komen”, omdat prooidieren zich dan herstellen en moeilijker te bejagen worden voor leeuwen. “In hun wanhoop richten ze zich dan vaak op vee.”

Volgens de Lion Guardians , die bestaat uit leden van lokale Masaï-stammen, was de 19-jarige Loonkiito “de oudste mannelijke leeuw in ons ecosysteem, en mogelijk de oudste in Afrika”. De meeste leeuwen worden in het wild ongeveer 13 jaar oud, al kunnen ze in gevangenschap aanzienlijk ouder worden. Leeuwen komen wereldwijd bijna uitsluitend voor in Afrika, enkel in India bestaat een andere, kleine populatie.

“Loonkiito was een symbool van veerkracht en samenleven”, betreuren de Lion Guardians de dood het dier. “We voelen ons vereerd dat we getuige zijn geweest van zijn leven en van zijn nalatenschap.”