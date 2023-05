Westerlo

Hij laat liever zijn voeten spreken dan dat hij het zelf moet komen uitleggen. Nee, Dorgeles Nene – Nene is wel degelijk de achternaam – is niet de voetballer die je moet uitnodigen voor een koffieklets. Dus polsten we binnen de club naar de mens achter de voetballer. Wie is Dorgeles Nene?