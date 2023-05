Trump in beroep in misbruik- en smaadzaak E. Jean Carroll, schrijfster overweegt nieuwe zaak

De advocaat van Donald Trump heeft donderdag hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling in een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. De oud-president van de VS werd schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad.

Donald Trump en zijn juridische team hadden meteen te kennen gegeven in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de volksjury dinsdag, waarin hij werd opgedragen zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer. De rechter keurde dat verdict donderdag goed. Enkele uren later dienden Trumps advocaten hun beroep in.

Carroll (79) zegt dat Trump haar halverwege de jaren negentig heeft verkracht in een paskamer in een warenhuis in New York City. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. De jury achtte verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. Trump heeft zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld.

Nieuwe rechtszaak?

De schrijfster liet eerder donderdag weten dat zij overweegt een nieuwe rechtszaak wegens laster te starten tegen de oud-president, omdat hij zich woensdag tijdens een op CNN uitgezonden bijeenkomst opnieuw negatief over haar heeft uitgelaten. Hij noemde Carroll daarin “gestoord” en stelde opnieuw dat ze het hele verhaal heeft verzonnen. Tegenover The New York Times verklaarde Carroll die uitspraken “walgelijk, akelig, verdorven en schadelijk” te vinden.