Opnieuw massaal protest in Belgrado na twee dodelijke schietpartijen

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden demonstranten vrijdag een snelweg geblokkeerd. Zij eisen daarmee het aftreden van enkele hoge ambtenaren en de regulering van gewelddadige inhoud in de media na twee recente schietpartijen.

Het is al de tweede keer deze week dat mensen massaal op straat zijn gegaan nadat de schietpartijen vorige week een schokgolf door het Balkanland hebben gestuurd. Verschillende oppositiepartijen, zowel links als rechts, hadden opgeroepen tot demonstraties.

LEES OOK. Duizenden Serviërs protesteren tegen geweld na twee dodelijke schietpartijen

De demonstranten vragen vooral de intrekking van de vergunningen van tv-stations die gewelddadige programma’s uitzenden. Verder roepen ze op tot een verbod op regeringsgezinde kranten “die de spanningen aanwakkeren met hun vulgaire artikels over andersdenkenen”. De demonstranten eisen ook het aftreden van de Servische minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendiensten.

De Servische president Aleksandar Vucic noemt de protesten een politieke zet. “Ze plannen hun demonstraties tijdens de rouwperiode van de natie met als enige doel geweld en een gewelddadige machtsovername”, klinkt het. Het staatshoofd heeft voor 26 mei een demonstratie van zijn aanhangers aangekondigd, die volgens hem “de grootste bijeenkomst in de Servische geschiedenis” zal zijn.

Servië is vorige week opgeschrikt door twee schietpartijen in 48 uur tijd. Bij de eerste schoot een 13-jarige jongen vorige week woensdag in een basisschool in Belgrado acht leerlingen en een veiligheidsagent dood. Een dag later doodde een 21-jarige man met een automatisch geweer acht mensen in twee dorpen ongeveer zestig kilometer ten zuiden van Belgrado. Er raakten ook veertien mensen gewond.

Na de moorden had de Servische president een plan beloofd voor grootschalige ontwapening van de bevolking. Volgens het onderzoeksproject Small Arms Survey bezit 39 procent van de inwoners van Servië een wapen, het hoogste percentage in Europa.