Jacques Teugels pakte in 1975 legendarische titel met RWDM: “Boskamp en twee blote ploegmaats duwden die journalist in de douche”

Het Brusselse voetbal herleeft. Als RWDM wint van de RSCA Futures is het kampioen in de Challenger Pro League en dan spelen er volgend seizoen – met ook Anderlecht en Union – drie eersteklassers in onze hoofdstad. Jacques Teugels (76), in de volksmond Jack Dynamiet of Jacques Tuborg, droeg die drie shirts en pakte in 1975 een legendarische titel in Molenbeek. Een verhaal over doempen in het hotel en een paars-witte doodskist. “Gille Van Binst kon twee stenen doen vechten.”