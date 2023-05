Lommel, Deinze en degradant Virton juichen op spektakelrijke slotspeeldag Challenger Pro League

Op de tiende en laatste speeldag van de play-offs tegen de degradatie in de Challenger Pro League heeft Lommel vrijdagavond met 6-1 uitgehaald tegen Standard U23.

De confrontatie in het Stedelijk Sportstadion kende een veelbelovend wedstrijdbegin. Alexandro Calut (3.) bracht de jonge Rouches eerst nog op voorsprong, maar Caue Vinicius (4.) prikte meteen tegen. Nadien werden de bezoekers van het kastje naar de muur gespeeld: Metinho (13.), Juho Talvitie (20.) en Ahmed Fatah (26. en 27.) maakten de afstraffing compleet voor er een halfuur verstreken was. Bovendien miste Fatah vlak voor zijn tweeklapper een strafschop. Vinicius (90.) bepaalde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de eindstand.

Ook Deinze besluit de huidige jaargang van de op één na hoogste Belgische afdeling met een overwinning. Het klopte Dender met 3-2 dankzij doelpunten van Lennart Mertens (16.), Jellert van Landschoot (28.) en Alessio Staelens (71.). Kobe Cools (85.) en Michael Lallemand (88.) redden de eer.

Ten slotte trok het reeds gedegradeerde Virton met een positief gevoel een streep onder zijn verblijf in de Challenger Pro League na een 3-1 zege tegen Racing Genk U23. Yannick Aguemon (22.) opende de score, Emeric Dudouit (65.) diepte uit. De tegentreffer van Bastien Toma (75.) bracht de spanning terug. Eboue Kouassi incasseerde in het slot een tweede gele kaart bij Jong Genk, waarna Dudouit (79.) aansluitend zijn naam nog een tweede maal op het scorebord plaatste.

In de eindklassering eindigt Lommel op de zevende plaats, gevolgd door Deinze en Dender. De Luikse beloften stranden op de tiende positie, vlak voor hun Genkse leeftijdsgenoten en degradant Virton, dat volgend seizoen aantreedt in Eerste Nationale, de hoogste amateurafdeling.