Vorig jaar vierde blauw-zwart er nog zijn titel, maar ook dit jaar wil Club Brugge de rivaal nog een hak zetten: “Willen wel iets extra doen voor de fans”

Bijna dag op dag één jaar geleden kroonde Club Brugge zich voor de derde keer op rij kampioen, en dat in het hol van de leeuw. Lees: het stadion van Antwerp. Geen prettige ervaring voor Paul Gheysens, die businessconcurrent Bart Verhaeghe zag triomferen, terwijl hij zelf al zo lang op die landstitel aast.

Jack Hendry kopte Club op 15 mei 2022 naar de titel op de Bosuil. — © Isosport

Anno 2023 liggen de kaarten anders. Met nog vier speeldagen te gaan ligt Club al uitgeteld in de hoek en de Great Old in poleposition voor de oppergaai. De dubbel – want de beker heeft het al op zak – is echter nog lang niet binnen. Genk en Union doen nog volop mee. En blauw-zwart krijgt nu twee kansen om de rivaal stokken in de wielen te stelen. Te beginnen zondag in Deurne-Noord.

Bekers bier

Aan de meegereisde Brugse supporters zal het straks niet liggen. Maar de spelers moeten volgen, vindt ook trainer Rik De Mil. “In de kleedkamer leven deze wedstrijden niet per se extra, maar bij onze fans sowieso wel. Dus willen wij wel iets extra doen voor hén. Zeker omdat ze ons, ondanks die 0 op 6 in de play-offs, enorm zijn blijven steunen. Ik heb de spelers dus nog eens gezegd dat dit een speciaal duel is. Al weten we dat op de Bosuil spelen sowieso vuurwerk oplevert.”

Zeg dat wel. Op en naast het veld. Herinner u het ‘Dood aan FCB’-spandoek dat de thuisfans ontrolden net op het moment dat ze aan de overkant François Sterchele eerden. Of die keer dat Hans Vanaken na een 2-1-nederlaag liep te klagen dat de wedstrijd – ontsierd door pyro en vliegende bekers bier – weinig met voetbal te maken had. Het zal er voor Club op aankomen zich dit keer niet gek te laten maken. Om slimmer te zijn dan Genk een week geleden.

Van Bommel die zijn staf en spelers feliciteerde na de zege tegen Genk. — © BELGA

Antwerp-coach Mark van Bommel verwacht alleszins een scherpe tegenstander. Ook al zei Vanaken al dat het hem niet interesseert wie straks de titel pakt. “Ik begrijp Hans wel. Als je net twee keer op rij verloren hebt en zelf geen kampioen meer kunt worden, maakt het je niet meer uit wie dat wél wordt”, aldus Van Bommel. “Maar ga er toch maar van uit dat zij niet naar hier komen om simpel een wedstrijdje te spelen. Het zou raar zijn als ze er nu met de pet naar gooien en zes keer op rij verliezen. Dat past niet bij Club Brugge.”

Lang zoals Paintsil?

Een meevaller voor Van Bommel: van Andreas Skov Olsen en Tajon Buchanan moet hij niet bang zijn – als hij dat ooit al zou zijn. De twee wingers zijn nog altijd out. Noa Lang is er natuurlijk wél bij. En die zal, zoals in elk stadion, weer geviseerd worden door de thuisaanhang. De Nederlander moet ervoor zorgen dat hij zich niet laat opnaaien, zoals Joseph Paintsil of Mike Trésor vorige zondag overkwam. Van Bommel: “Ja, dat was niet slecht, met de hulp van het publiek. Het was het plan om Genk te ontregelen en daarvan te profiteren. Een van de sterktes van Club is Noa Lang, dus ook die moet je goed bespelen.”

De Nederlander kreeg ooit al eens rood tegen Antwerp, dus we zijn benieuwd. Zondagmiddag met z’n allen naar de Oude Bosuilbaan 54A, voor wat een beladen match maar hopelijk ook een spektakelmatch wordt.