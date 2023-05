Tesla zakt op Wall Street na aankondiging nieuwe Twitter-topvrouw

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft de handelsdag op Wall Street afgesloten met een verlies. Het aandeel zakte nadat topman Elon Musk, ook baas bij Twitter, zijn opvolger bij het socialmediabedrijf bekend had gemaakt. Eerder leken beleggers nog het bericht aan de kant te schuiven dat Tesla ruim een miljoen auto’s in China moet terugroepen vanwege een probleem met de versnellingssystemen. Kort na de beursopening won het bedrijf namelijk 2,5 procent. Maar aan het einde van de dag stond Tesla 2,4 procent lager.

Veel aandeelhouders vinden al langer Musk wordt afgeleid door zijn andere bedrijven. Zo heeft hij naast Tesla en Twitter ook ruimtevaartbedrijf SpaceX. Zijn takenpakket bij Twitter zal binnenkort in ieder geval wat kleiner worden, nu Linda Yaccarino het stokje overneemt. Al blijft Musk aan bij Twitter in de rol van onder meer technisch topman. Yaccarino was tot vrijdag de hoogste baas voor advertenties bij mediaconcern NBCUniversal.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder terughoudend door de onzekerheid over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank. Eerder deze week werd bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten in april afkoeling liet zien, waardoor beleggers hopen dat de Federal Reserve de rente niet verder zal verhogen. Maar zolang de inflatie relatief hoog blijft en de arbeidsmarkt niet verder afzwakt, behoort dat nog altijd tot de mogelijkheden, zo waarschuwde bestuurslid van de Fed Michelle Bowman vrijdag.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag vrijwel gelijk op 33.300,62 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4124,08 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 12.284,74 punten.

Zonnepanelenproducent First Solar was vrijdag de sterkste stijger op Wall Street. Het bedrijf meldde het Zweedse Evolar over te nemen, een bedrijf gespecialiseerd in dunne-filmtechnologie voor zonnepanelen. Daarnaast maakte de Amerikaanse overheid belastingvoordelen bekend voor bedrijven die schone energie opwekken. Voorwaarde daarbij is dat een groot deel van hun materialen in de VS gemaakt zijn. Ook dat bericht deed First Solar stijgen, met uiteindelijk 26,5 procent.

De euro was 1,0850 dollar waard, tegen 1,0859 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper en kostte 70,09 dollar per vat. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 74,21 dollar.