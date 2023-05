Lens en Openda staan stap dichter bij Champions League, Lukebakio en Hertha balanceren op rand van degradatie

RC Lens heeft zich vrijdagavond tijdens de 35e speelronde in de Ligue 1 uit een hachelijke positie gered tegen Stade de Reims. Ondanks een numeriek ondertal boog het een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning tegen de troepen van Will Still.

Thuisspeler Kevin Danso moest na amper 19 minuten inrukken met een rechtstreekse rode kaart na een overtreding in de zestien. Folarin Balogun (23.) verzilverde vervolgens de elfmeter. Przemyslaw Frankowski (40.) hing de bordjes met de rust in zicht opnieuw in evenwicht, eveneens vanop penalty. Seko Fofana (55.) stelde nog voor het uur helemaal orde op zaken en kroonde zich zodoende tot matchwinnaar.

Loïs Openda verliet het speelveld in de 78e minuut bij Lens, terwijl Maxime Busi en Thomas Foket respectievelijk 86 en 90 minuten meededen aan de overzijde.

In het klassement van de Franse eerste klasse verstevigt Lens zijn tweede plaats tot 75 punten. Het komt daarmee steeds dichter bij een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Reims bevindt zich op de tiende positie met 50 eenheden.

© AP

Hertha Berlijn balanceert op rand van degradatie

Hertha Berlijn heeft vrijdagavond tijdens de 32e speelronde in de Bundesliga een mokerslag geïncasseerd in de strijd tegen degradatie. De hekkensluiter schoot met 5-2 tekort op het veld van FC Keulen.

Beide teams verzorgden het spektakel in de eerste helft. Davie Selke (8.) brak de ban voor de gastheer, maar Lucas Tousart (18.) en Stevan Jovetic (33.), op assist van Dodi Lukebakio, sloegen terug. Toch doken de hoofdstedelingen met een achterstand de kleedkamers in via Timo Hubers (39.) en Ellyes Skhiri (43.). Opnieuw Hubers (69.) legde de match in een definitieve plooi, Denis Huseinbasic (81.) velde een hard verdict. Lukebakio ruimde in de 80e minuut plaats.

In de rangschikking van de Duitse hoogste afdeling sluit Hertha de rangen, op de achttiende en laatste plaats met 25 punten. Het moet hopen dat Schalke 04 (30), de eerste ploeg in veilige haven, en Stuttgart (28) en Bochum (28) zo weinig mogelijk punten pakken dit weekend om de hoop op behoud enigszins levendig te houden. Bij een gelijke stand aan het einde van de rit is het doelsaldo doorslaggevend.

Twente is enkele maatjes te groot voor NEC en Dimata

NEC heeft Twente vrijdagavond op de 32e speeldag in de Eredivisie geen punten kunnen afsnoepen. De verplaatsing resulteerde in een duidelijke 4-0 nederlaag.

De bezoekers hinkten halfweg reeds achter de feiten aan in de Grolsch Veste door toedoen van Vaclav Cerny (38.). Net na het uur smeerde Virgil Misidjan (61.) NEC een dubbele achterstand aan. Tijdens de viering van dat tweede doelpunt belandde er een beker bier op het veld, waardoor de partij tijdelijk gestaakt werd. Na de hervatting lieten nogmaals Misidjan (76.) en Ricky van Wolfswinkel (83.) de netten een derde en vierde keer trillen. Landry Dimata fungeerde 83 minuten lang als speerpunt in het verliezende kamp.

In de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse sluit Twente de top 5 met 58 punten, terwijl NEC zich op de tiende positie begeeft met 38 eenheden.