Videoboodschap van Oekraïense president geweigerd tijdens finale Eurovisiesongfestival

“Het verzoek van Zelenski om het publiek van het songfestival toe te spreken, hoewel met lovenswaardige intenties, kan spijtig genoeg niet ingewilligd worden omdat dit in strijd zou zijn met de regels van het evenement”, aldus organisator European Broadcasting Union (EBU).

“Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter van het evenement. Dit principe verbiedt politieke verklaringen of soortgelijke uitlatingen tijdens de wedstrijd”, aldus EBU.

Het songfestival vindt dit jaar plaats in het Britse Liverpool. Oekraïne had het evenement als winnaar van vorig jaar moeten organiseren, maar moest afhaken wegens de Russische inval in het land.

Rusland mag, net zoals vorig jaar, niet deelnemen aan het evenement.