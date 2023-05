Gerecht valt binnen bij Happy Doggy: onderzoek naar grootschalige zwendel met puppy’s

Politie en gerecht zijn vrijdagmiddag met groot machtsvertoon binnengevallen bij Happy Doggy in Boechout. De huiszoeking vond plaats in het kader van een onderzoek naar grootschalige zwendel met hondjes uit het Oostblok.

De uitbaters van Happy Doggy zijn geen onbekenden voor politie en gerecht. Toen de handel in pups nog Puppy House heette, werden ook al vervolgd wegens ongeoorloofde handelspraktijken en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Puppy House kreeg het verwijt om te jonge hondjes van broodfokkers te verkopen aan klanten als gezonde pups, terwijl talloze klanten achteraf geconfronteerd werden met hondjes die ernstig ziek werden en stierven.

Negentien hondeneigenaars, die bij de importeur een ziek hondje kochten, hadden zich samen met dierenrechtenorganisatie GAIA burgerlijke partij gesteld. De procureur eiste een levenslang verbod op het houden van dieren en de sluiting van de zaak, maar zover kwam het niet. De rechtbank vond het slechts in één geval bewezen dat Puppy House een hondje met duidelijke ziektesymptomen verkocht had. Eind deze maand moet de uitbater nog voor het hof van beroep verschijnen in een andere zaak, onder meer omdat hij nog levende hondjes in een vuilniszak had gestoken.

Na de eerder milde veroordelingen, zetten de uitbaters van Puppy House hun omstreden activiteiten gewoon verder, onder de naam Happy Doggy. Opnieuw kwamen er klachten van klanten en dierenrechtenorganisaties over zieke hondjes, die door Happy Doggy als gezond verklaarde dieren werden verkocht.

Corrupte dierenartsen

Het gerecht meent nu over aanwijzingen te beschikken dat Happy Doggy op grote schaal jonge dieren uit Oostbloklanden invoerde en die aan klanten verkocht met vervalste identiteitspapieren. Happy Doggy zou daarbij ook een beroep doen op corrupte dierenartsen, zoals de geschorst Eric H.. De Turnhoutse dierenarts kwam de voorbije jaren al meermaals in opspraak wegens betrokkenheid bij de verkoop van puppy’s. In een zaak van broodfokkerij werd H. in 2020 samen met een andere dierenarts veroordeeld. Het chippen van honden is een medische handeling die door dierenartsen moet gebeuren. Toch had E.H. volgens de rechtbank reeds gechipte honden aanvaard voor identificatie, waardoor de werkelijke afkomst van de dieren verdoezeld werd.

Speurders van de federale politie vielen onlangs nog binnen in de praktijk van Eric H., omdat hij zijn activiteiten was blijven verderzetten tijdens zijn schorsing. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook Happy Doggy een beroep deed op de geschorste dierenarts. Die zou zeer jonge hondjes gezond verklaard hebben, zonder dat ze de quarantaine doorgemaakt hadden.

LEES OOK. Gerecht valt binnen bij geschorste Turnhoutse dierenarts: “Ondanks sanctie werkte hij gewoon verder”

Enkele weken geleden kwam Happy Doggy ook al in het nieuws, omdat er vijf pups aan een virus zouden zijn gestorven. De uitbater beweerde tegenover onze krant dat er sprake was van een virus en dat een van zijn honden “gewoon een misval had gekregen”.

LEES OOK. Vijf puppies gestorven aan dodelijk virus bij gecontesteerde hondenkennel in Boechout

Bij het parket van Antwerpen wilde men vrijdag enkel bevestigen dat er een huiszoeking had plaatsgevonden bij Happy Doggy in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek.

© RR

De uitbater van Happy Doggy zei eerst niks te weten van een grote huiszoeking. “De politie van Antwerpen? Die stonden hier te flitsen, denk ik. Huiszoeking? Ik weet eigenlijk van geen huiszoeking. En zwendel in te jonge en zieke hondjes? Allemaal onzin. Allemaal verhalen van GAIA, die erfenisrovers! Ik verkoop geen te jonge of zieke hondjes. Als dat wel zo zou zijn, dan zat ik nu niet met u te praten want dan zat ik in de bak. En dan zou de winkel zaterdagmorgen niet om 10 uur opengaan. Maar morgen gaat de winkel open en verkopen wij die hondjes die volgens GAIA te jong zijn. Maar volgens dierenwelzijn is alles in orde bij mij. Beweert u nu dat de mensen van dierenwelzijn corrupt zijn?”

De zaakvoerder ontkent ook dat hij een beroep deed op de geschorste dierenarts Eric H. “Hij was geschorst, mijnheer”, aldus de zaakvoerder. “Op het moment dat hij hier hondjes gezond verklaarde, was hij niet meer geschorst. Weeral verhalen van GAIA.”

(vdaa)