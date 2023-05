Rusland meldt explosies in Loehansk: zes kinderen gewond, gebruikte Oekraïne eerste keer nieuwe raket?

Volgens de Russische autoriteiten hebben zich vrijdag twee zware explosies voorgedaan in de stad Loehansk, in het oosten van Oekraïne. Op sociale media zijn beelden te zien van dikke rookwolken in de stad, maar die konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. Daarbij raakten zes kinderen gewond. Mogelijk zette het Oekraïense leger voor het eerst een nieuwe soort van raket in, waarmee het verdere doelwitten kan raken.