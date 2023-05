Mexico verscherpt migratiebeleid nadat Amerikaanse noodmaatregel vervalt

Mexico heeft vrijdag zijn migratiebeleid verscherpt, na het vervallen van de ‘Title 42’-maatregel in de VS die het Amerikaanse grenswachters makkelijker maakte om migranten terug te sturen. In de plaats gelden er andere asielbeperkingen. Mexico vreest echter voor een aanzuigeffect, waarbij ook heel wat migranten op zijn grondgebied zouden stranden.

De Mexicaanse regering besliste vrijdag om de uitgifte van transitdocumenten die het mogelijk maken om dertig dagen vrij door het land te reizen -die vele migranten gebruikten om door te reizen naar de VS- met onmiddellijke ingang stop te zetten. Het is niet duidelijk of het om een tijdelijke of een permanente maatregel gaat.

Daarnaast besliste de regering ook om migranten zonder papieren in de toekomst sneller aan hun land van herkomst uit te leveren. Volgens de autoriteiten zijn er niet genoeg opvangmogelijkheden. Deze week werden nog 33 opvangcentra van de immigratiedienst INM tijdelijk gesloten nadat in maart 40 mensen omkwamen bij een brand in zo’n opvangcentrum.

Volgens de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard zijn er vrijdag ongeveer 26.500 migranten in het grensgebied in het noorden van Mexico. Amerikaanse media maakten melding van 150.000 mensen. Ook in de zuidelijke deelstaat Chiapas, aan de grens van Mexico met Guatemala, wachten duizenden migranten al maanden op inreispapieren.