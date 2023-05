Elia waarschuwt voor stroombevoorrading als nucleaire deal er niet komt: “Dan beland je weer in moeilijke winter zoals in 2018”

Als de onderhandelingen over het langer openhouden van de kerncentrales mislukken, zullen dure noodmaatregelen nodig zijn om het licht aan te houden. Zo waarschuwt Chris Peeters, de CEO van het Belgische hoogspanningsnetbedrijf Elia, zaterdag in een interview met De tijd. “Je belandt dan opnieuw in een scenario zoals in de moeilijke winter van 2018, toen we echt alles uit de kast hebben moeten halen toen zes van de zeven kerncentrales stillagen”, zegt hij.

Ook nu dient zich een bevoorradingsprobleem aan als in de winters van 2025-2026 en 2026-2027 geen kerncentrales paraat raken. De regering onderhandelt al meer dan een jaar met het Franse energiebedrijf Engie om de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3, na 2025 nog tien jaar langer open te houden. Daarbij werd Engie gevraagd te bekijken of de twee reactoren een snellere doorstart kunnen maken. Door het onderhoud flexibel in te plannen, hoopt de regering dat beide centrales toch beschikbaar raken voor de kritieke winters van 2025-2026 en 2026-2027.

“Er zijn nog andere opties, maar die alternatieven zullen niet eenvoudig en niet goedkoop zijn”, waarschuwt Peeters, die erop wijst dat de mogelijkheden slinken. Het is intussen te laat om nog extra gascentrales gebouwd te krijgen tegen eind 2025. “Als de regering die piste had willen bewandelen, had ze die voor de paasvakantie moeten activeren”, zegt de Elia-topman. “Dat wist men. Dat het niet gebeurde, betekent dat men vertrouwt op een goede afloop.”

Stroomboten

Zonder kerncentrales valt niet uit te sluiten dat stroomboten moeten helpen om het licht aan te houden. Een optie is ook de oude gascentrale van Engie in Vilvoorde en de centrale in Rodenhuize bij Gent als noodmaatregel herop te starten.