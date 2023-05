Gegevens van 273.000 werknemers gelekt bij datalek bij Amerikaanse overheidsinstelling

Er werd ingebroken in systemen voor het verwerken van vergoedingen die overheidsmedewerkers krijgen voor bepaalde woon-werkverkeerskosten, meldt het USDOT in een e-mail aan het Amerikaanse Congres. Het was niet duidelijk of de persoonlijke informatie voor criminele doeleinden is gebruikt.

USDOT verklaarde aan Reuters dat systemen die gebruikt worden voor de transportveiligheid niet waren gecompromitteerd. De overheidsinstelling zei niet wie er voor de hack verantwoordelijk zou kunnen zijn. USDOT heeft laten weten dat het lek wordt onderzocht en het gehackte systeem is afgesloten tot het is veiliggesteld en hersteld.

Amerikaanse overheidsdiensten en medewerkers zijn in het verleden vaker doelwit geweest van hackers. Zo werden tijdens twee inbraken in 2014 en 2015 gevoelige data van meer dan 22 miljoen mensen aangetast, waaronder die van 4,2 miljoen ambtenaren en de vingerafdrukken van 5,6 miljoen mensen.