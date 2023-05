Ook op kabinet Jan Jambon werkte jarenlang medewerker die door Bpost betaald werd: “We gaan dat loon terugbetalen”

De voorbije anderhalve week lag federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zwaar onder vuur toen bleek dat op haar kabinet twee gedetacheerde medewerkers volledig door Bpost betaald werden. Dat een van hen bijvoorbeeld vanuit de regering mee onderhandelde over het beheerscontract met het bedrijf dat haar betaalde, deed een zweem van belangenvermenging ontstaan.

Uit onderzoek van VRT nieuws blijkt nu dat ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) boter op het hoofd heeft. Sinds 2015 werkte immers ook op zijn kabinet iemand die door Bpost betaald werd. Het gaat om een kabinetsmedewerker die bij Bpost sinds 2012 ‘Head of Economic Affairs within the Legal and Regulatory Department’ was en drie jaar later gedetacheerd werd aan het kabinet van Jambon toen die vicepremier was in de federale regering, en daar expertise zocht over overheidsbedrijven.

“Zo weinig mogelijk”

In die periode werd er wel op gelet dat de medewerker vooral advies gaf in dossiers die niet met Bpost te maken hadden, klinkt het op het kabinet van Jambon. “Als het om Bpost ging, werd er altijd op gelet dat hij er zich zo weinig mogelijk mee bezig hield, al kunnen we niet uitsluiten dat er ook woorden werden gewisseld over Bpost”, klinkt het vanuit die entourage van Jambon bij VRT nieuws.

De medewerker maakte mee de overstap naar het nieuwe kabinet toen Jambon Vlaams minister-president werd. Hij werd er zelfs adjunct-kabinetschef. Toen de man in december 2022 administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen werd, werd zijn contract met Bpost pas verbroken. Hij werkt dus niet meer op het kabinet.

70 procent betaald

Bpost betaalde 70 procent van zijn loon in zijn jaren als kabinetsmedewerker. Volgens informatie van VRT nieuws kreeg de man maandelijks zo’n 7.000 euro van Bpost. Ook toen Jambon naar de Vlaamse regering ging dus, en dat is volgens zijn kabinet “niet in overeenstemming met de regels op de Vlaamse kabinetten”. Daarin staat bepaald dat het loon betaald mag worden door een andere dienst, maar dat het wel teruggestort moet worden. “We zullen dat nu rechtzetten door de loonkost die in het verleden te weinig is betaald, alsnog aan Bpost te vergoeden”, klinkt het op zijn kabinet.

Gedetacheerde medewerkers op kabinetten zijn een breed ingeburgerde praktijk en in se is er ook niets mis mee. Het is pas wanneer regels overtreden worden - zoals in het geval van Jambon - of wanneer er belangenvermenging dreigt, dat er spel van gemaakt wordt. Zoals de afgelopen week gebleken is. Na de heisa rond de medewerkers op het kabinet van Petra De Sutter was ook al duidelijk geworden dat onder meer Alexander De Croo in zijn periode als minister van Overheidsbedrijven gedetacheerde medewerkers had van Bpost, en ook op het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) werkt een door Bpost gedetacheerde communicatiemedewerker. Diens loon wordt wél terugbetaald, klonk het eerder al.