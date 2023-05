Soldaten en burgers gedood bij terreuraanval in Pakistan

Een kamp van het zogenaamde Grenskorps, een paramilitaire organisatie onder controle van de overheid, in de regio Muslim Bagh in het noorden van de provinicie Beloetsjistan werd vrijdagochtend aangevallen.

Het leger startte een operatie om gijzelaars te redden en terroristen uit te schakelen, verklaarde het mediaorgaan van het leger, Inter-Services Public Relations (ISPR). Bij die operatie werden minstens zes soldaten en een burger gedood. Zes mensen raakten gewond. Zes terroristen werden bij de operatie gedood. Ze waren volgens het leger zwaarbewapend.

Beloetsjistan is de grootste provincie van Pakistan. Het gebied grenst aan Afghanistan en Iran. Er vinden vaker aanvallen plaats van onder meer islamisten, religieuze groepen en separatisten. Het geweld wordt vaak beschouwd als een reactie op de investeringsplannen van China in de regio. Peking wil de eigen provincie Xinjiang per trein en weg verbinden met de Arabische Zee, via Beloetsjistan. Bij die aanvallen worden de veiligheidsdiensten in het vizier genomen, maar ook werklui aan de slag bij de Chinese projecten.