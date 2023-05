Duitsland levert Oekraïne grootste pakket militaire steun tot nu toe: “Zo snel mogelijk einde maken aan deze vreselijke oorlog”

Andri Yermak, de stafchef van Zelenski, maakte het nieuws zaterdagochtend bekend op Telegram. Duitsland, dat in de eerste maanden van de oorlog nog aarzelend stond tegenover het leveren van militaire steun aan Oekraïne, schakelt nu een versnelling hoger en gaat voor 2,7 miljard euro aan militaire steun leveren aan het land dat met Rusland in oorlog is.

LEES OOK. Verwarring over wat er aan de frontlinie gebeurt: “Ze willen onzekerheid creëren en dat lukt”

Dat pakket van militaire steun omvat dertig Leopard 1-tanks, twintig infanterievoertuigen, tweehonderd verkenningsdrones, vier luchtafweersystemen, vijftien luchtafweervoertuigen en grote hoeveelheden munitie.

LEES OOK. Britten sturen langeafstandsraketten naar Oekraïne: “Russisch leger zal passend antwoord geven”

Het pakket 2,7 miljard euro is het grootste dat Oekraïne al ontvangen heeft van Duitsland sinds het begin van de oorlog. “Dit pakket toont opnieuw aan dat het Duitsland menens is met haar steun aan Oekraïne”, zei de Duitse defensieminister Boris Pistorius. “We willen dat er snel een einde komt aan deze vreselijke en illegale oorlog. Helaas ligt dat nog niet in het vooruitzicht. Duitsland zal steun leveren zo lang als nodig is.”

LEES OOK. “Dit is te groot om on hold te zetten”: experts geloven niet dat Zelenski echt meer tijd nodig heeft voor tegenoffensief