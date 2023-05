Bestelwagen brandt uit in Deurne, politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Op de Ruggeveldlaan in Deurne is zaterdagochtend een bestelwagen uitgebrand. De politie houdt er rekening mee dat de brand aangestoken is maar sluit ook een andere oorzaak niet uit. Niemand raakte gewond.

De bestelwagen, eigendom van de technische dienstverlener Equans, stond rond 8.20u in lichterlaaie op een parkeerplaats op de Ruggeveldlaan in Deurne. Getuigen hoorden rond dat moment ook een knal. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur snel blussen, de cabine van het werkvoertuig brandde echter volledig uit.

Het feit dat de brand binnen in de bestelwagen ontstaan lijkt te zijn, doet vermoeden dat er kwaad opzet in het spel is. “We onderzoeken de piste van kwaad opzet”, bevestigt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. “Het labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.” De politie houdt ook andere mogelijke oorzaken nog open.

In de directe omgeving van de geparkeerde bestelwagen bleken ramen van geparkeerde voertuigen ingeslagen te zijn, of er een link is met de brand zal verder onderzocht worden.

© bfm

© bfm

Ook het raam van een geparkeerde minibus werd ingeslagen. — © bfm

