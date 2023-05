Vijftig prominenten uit hele wereld hekelen vernietiging van Amazonewoud in open brief voor première van voorstelling in NTGent

Vijftig prominenten van over de hele wereld, onder wie ook Brian Eno, Tom Lanoye en Luk Tuymans, kanten zich in een open brief tegen de vernietiging van het Amazonewoud. De brief is opgesteld in het kader van de nieuwe NTGent-voorstelling Antigone in de Amazone door regisseur Milo Rau samen met de Braziliaanse Landloze Arbeidersbeweging MST, meldt NTGent zaterdag in een persbericht.