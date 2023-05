Erdogan belooft op televisie vreedzame transitie als hij verkiezingen verliest: “Ik zal doen wat democratie vereist”

Erdogan, zeer vaak bekritiseerd voor zijn autoritaire regeerstijl, wees bezorgdheden dat hij zich bij verlies aan de macht zou vastklampen af. “Een zeer belachelijke vraag ... In Turkije komen we via democratische weg aan de macht ... Indien onze natie anders beslist, zal ik doen wat de democratie vereist, er is geen andere mogelijkheid”, antwoordde de uittredende president op een vraag.

Zijn blok rond de AKP, de rechts-conservatieve Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling, zal de uitkomst van de verkiezingen “ongeacht het resultaat” respecteren. Indien de oppositie bezorgd is over het electorale proces, moeten ze waarnemers posteren aan alle stembureaus om na te gaan of het veilig genoeg is, dixit Erdogan. Ook zijn partijleden doen dit, klonk het nog.

“De wil van de natie kan niet gecompromitteerd worden”, verklaarde de uittredende president die al twintig jaar aan de macht is, eerst als premier en na zijn wijzigingen aan het staatsbestel als president.

De Turken kiezen zondag een nieuwe president en een nieuw parlement. Volgens verschillende experten staat Erdogan voor de moeilijkste uitdaging in twee decennia. Kemal Kilicdaroglu is Erdogans voornaamste rivaal. Zijn partij, de seculiere centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), maakt deel uit van de ‘Natie-Alliantie’. Dat blok bestaat uit zes oppositiepartijen en maakt volgens peilingen grote kans om het heersende blok, waarin Erdogans AKP een prominente rol speelt, uit het zadel te hijsen.