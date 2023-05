Confederalisme blijft doel, zegt Theo Francken (N-VA): “Eerst federaal onderhandelen, dan pas op Vlaams niveau”

Als er na de verkiezingen van 2024 onderhandeld wordt over confederalisme, nog steeds het doel van N-VA, dan zal dat moeten gebeuren vóór er een Vlaamse regering gevormd is. Dat heeft N-VA-Kamerlid Theo Francken gezegd op Radio 1.

In een interview met het Nieuwsblad had Bart De Wever zaterdag zijn strategie voor de verkiezingen van 2024 al uit de doeken gedaan. Zo snel mogelijk een minikabinet op poten zetten. “Je bezet enkel de viceposten en spreekt een aantal minimale doelstellingen af, vooral budgettaire. Intussen vertimmer je het land in de diepte, met een confederale omslag”, aldus De Wever.

Op de dag van het ledencongres van N-VA heeft ook Kamerlid Theo Francken op Radio 1 in zijn kaarten laten kijken. Hij verwacht “een sociaal-economische verkiezing”, zo zegt hij, en dus geen confederale. “Maar dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten ons bescheiden opstellen en gesprekspartners zoeken in Wallonië. Dat betekent: goed luisteren naar iedereen, met iedereen spreken, met iedereen on speaking terms zijn en dan kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Ook N-VA zelf moet duidelijk zijn over wat wel en niet tot de wensen behoort, voegt Francken nog toe. “Wij hebben geen baat bij een verarmd Wallonië, dat compleet aan zijn lot overgelaten is. Dat is onze beste buur. In het geval van confederalisme is het niet de bedoeling om hen pijn te doen. De Walen zijn daar heel bang voor. Maar we hebben daar geen baat bij. Het is ook in ons eigen belang dat zij het veel beter doen.”

Vlaams Belang

En wat dan met Vlaams Belang? Gevraagd naar wie gesprekspartners kunnen zijn op Vlaams niveau, antwoordde Francken “iedereen die van goede wil is”. “Als je Vlaams zelfbestuur wilt, zijn er twee manieren om dat te bereiken”, zei hij verder. “De eerste is een revolutionair scenario: een onafhankelijkheidsstemming in het Vlaams Parlement. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Bovendien zou je dat best doen met een tweederdemeerderheid.”

“Een tweede optie is onderhandelen met de Franstaligen. Dat is niet makkelijk, maar is volgens mij het enige levensvatbare scenario.” Of dat met Vlaams Belang kan? “Dan verlaten de Franstaligen gewoon de tafel. Trouwens: Vlaams Belang wil federaal ook niet mee onderhandelen. Zij geloven daar niet in.” En dus daarom: eerst op federaal niveau onderhandelen en dan pas op Vlaams niveau. “Dat lijkt me evident. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.”