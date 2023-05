JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU12: KFC Kapellen o/d Bos - VK Linden 1-6

“Welke dierenbeul doet nu zoiets?” Opnieuw hond vergiftigd, Zorro (2) kan net op tijd gered worden

Er lijkt maar geen einde te komen aan honden die vergiftigd worden in de regio. Deze keer at de tweejarige maltezer Zorro gif dat in de tuin van een gezin in Londerzeel terecht was gekomen. “Onze …