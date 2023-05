Twee Palestijnen doodgeschoten bij Israëlische operatie op Westelijke Jordaanoever

Twee mannen zijn doodgeschoten bij een Israëlische militaire operatie in de buurt van Nablus, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

De 19- en 32-jarige mannen werden dodelijk geraakt in het hoofd. Drie anderen zijn gewond geraakt, onder wie ook een vrouw van in de vijftig. Zij werd verschillende keren beschoten. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Volgens Palestijnse berichten waren er zaterdag confrontaties met het Israëlische leger. Soldaten omsingelden een huis waar verschillende gezochte personen zouden zijn geweest. De slachtoffers zouden niet de mensen zijn waar de Israëli’s naar op zoek waren.

De stad Nablus wordt beschouwd als een bolwerk voor Palestijnse militanten. In het gebied vinden regelmatig dodelijke confrontaties met het Israëlische leger plaats.

De spanningen in Israël en op de Westelijke Jordaanoever lopen al lange tijd op. Sinds begin dit jaar zijn al zeker 110 Palestijnen doodgeschoten bij operaties van het Israëlische leger, confrontanties of na eigen aanvallen. In dezelfde periode zijn zeventien Israëli’s, een Oekraïner en een Italiaan omgekomen.