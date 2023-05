Duitse spoorwegen naar de rechter om 50 urenstaking tegen te houden

Vakbond EVG heeft een derde staking gepland in het kader van loononderhandelingen die tot nu toe niets opgeleverd hebben. De vakbond roept op tot staken van zondagavond 22 uur tot dinsdag middernacht. Na die aankondiging liet Deutsche Bahn weten dat het langeafstandsverkeer volledig stilgelegd zal worden. Bij het regionale treinvervoer en de cargo-activiteiten zullen amper treinen rijden.

Maar Deutsche Bahn wil nu via de rechtbank een stokje voor de actie steken, zo deelde ze zaterdagochtend mee. Het bedrijf startte bij hoogdringendheid een zaak voor de arbeidsrechtbank in Frankfurt. “Deze stap is nu nodig in het belang van onze klanten”, dixit Deutsche Bahn. De rechtbank bevestigde nadien aan persbureau dpa dat een kortgeding aangespannen is. De hoorzitting start zaterdag op het middaguur.

Geen begrip voor staking

Uit een bevraging in opdracht van dpa bleek zaterdag al dat een op de vier Duitsers helemaal geen begrip heeft voor de staking die 50 uur moet duren. Voorts zegt 19 procent bij de bevraging, deze week uitgevoerd door Yougov bij 1.010 mensen, dat ze alle begrip hebben voor de staking. En telkens 26 procent zegt eerder sympathie of eerder geen sympathie te hebben voor de staking.

Sinds eind februari lopen er cao-gesprekken met 50 spoorbedrijven voor alles samen 230.000 werknemers, van wie 180.000 bij Deutsche Bahn.