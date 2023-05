Inlineskater rijdt over brugboog aan Sportpaleis en doet achterwaartse salto: “Probeer dit niet thuis”

De beelden dateren van eind april dit jaar, maar circuleren volop op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de skater over de brug skate en op het hoogste puntje een achterwaartse salto of backflip maakt. “Probeer dit niet thuis”, waarschuwt skater Dennis zijn kijkers. “Het lag al even op mijn maag. Ik moest dit gedaan hebben”, gaat hij verder.

Maar de pret was maar van korte duur. Bijna direct na de stunt kwam de politie ter plaatse. De skater kwam er naar eigen zeggen van af met een waarschuwing.

Het is niet de eerste keer dat de skater een stunt uitvoert over de brugboog. Ook vorig jaar gebruikte hij de brugboog als ramp.