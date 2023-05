Weerspannige bestuurder probeert verkeerscontrole te ontlopen, botst tegen kapsalon en wordt hardhandig ingerekend

Kortrijk

Zaterdagmorgen was er een spectaculair incident bij een wegcontrole door de politiezone Vlas op het Schouwburgplein in Kortrijk. Een bestuurder die iets na half elf werd tegengehouden voor een wegcontrole, weigerde uit zijn auto te stappen en werd ingesloten door twee politiecombi’s. De man probeerde nog met gierende banden weg te vluchten, maar verloor de controle over het stuur en knalde tegen de muur van het ABC-Kapsalon. Hij werd kort daarna hardhandig ingerekend door de politiemensen. Hierbij raakte alvast één politieman gewond.