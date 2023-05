Russische helikopter en gevechtsvliegtuig neergestort nabij Oekraïense grens: video die circuleert laat zien hoe helikopter in de lucht ontploft

Volgens de eerste aanwijzingen vatte de motor van de helikopter vuur waarna het toestel is neergestort. Volgens het persagentschap kwamen twee mensen om het leven bij de crash in de plaats Klintsy. Eerder was al sprake van mensen aan boord die om het leven kwamen.

Een video die circuleert zou eerder op een explosie wijzen. De beelden, die niet geverifieerd zijn, laten zien hoe de helikopter eerst in de lucht ontploft en vervolgens snel naar beneden tuimelt.

Dat het zou gaan om een aanval door Oekraïne wordt niet bevestigd door de Russische autoriteiten. Ook Oekraïne heeft nog niet op het incident gereageerd. Het gaat om een Mil Mi-8-helikopter, een type dat al sinds de jaren 60 door de Sovjet-Unie en vervolgens Rusland wordt ingezet voor zowel civiele als militaire doeleinden.

Over wat er met het SU-34-gevechtsvliegtuig is gebeurd, zijn nog geen details bekend en werd nog niet gecommuniceerd. Er is sprake van een crash nabij de grens en het lot van de piloten is niet geweten. De Sukhoi SU-34 is een veelgebruikte straaljager van het Russische leger. Het toestel is ontworpen voor aanvallen op gronddoelen. Het toestel zou zowat tien kilometer van de helikopter gecrasht zijn.