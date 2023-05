Neen, de pensioenen zijn niet rechtvaardig verdeeld: “Maar dit verschil zal de komende jaren wel verkleinen”

Een modaal pensioen van een ambtenaar bedraagt 2.080 euro netto per maand, terwijl een werknemer tevreden moet zijn met 1.467 euro. In Nederland ligt het gemiddelde pensioen veel hoger dan in België. Treinbestuurders en -begeleiders mogen al op hun 55ste en na dertig jaar dienst met pensioen. En het meest succesvolle pensioenspaarfonds van België wordt verkocht door een bank die investeert in… haar concurrenten. Hoe komt dat toch allemaal?