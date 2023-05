Iraanse journalist doodgeschoten op café

Tegen de repressie in Iran werd de voorbije maanden meermaals geprotesteerd. — © AFP

In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan is een journalist doodgeschoten. Dat meldt Tasnim, een persbureau met banden met de Iraanse Revolutionaire Garde, zaterdag. Het gaat om Akbar Limuchi, de hoofdredacteur van de lokale krant Tavsa-e-Jonob. Een onbekende schutter ging een café in de stad Izeh binnen en opende het vuur. Nadien kon de schutter vluchten.