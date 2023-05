JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU15: SK Steenhuffel - KNV Keerbergen 5-1

KNV Keerbergen lukte via een doelpunt van Brent Steurs de gelijkmaker. De vreugde was de geelhemden was van korte duur want vier minuten later trapte Lou Van Den Broeck SK Steenhuffel op een 2-1 voorsprong. In het derde en vierde kwart werd KNV Keerbergen door doelman Liam De Velder van een tweede treffer gehouden. Lou Van Den Broeck trof nog tweemaal raak en maakte zijn hattrick rond. Tibaud Braeckelaer lukte de vijfde treffer van SK Steenhuffel.

SK Steenhuffel - KNV Keerbergen — © MVH