PS wijst voorstel De Wever over minikabinet af: “Heeft geen enkele zin”

“Snel een regering vormen zonder te weten waarom, heeft geen enkele zin en de PS zal niet meestappen in zo’n scenario.” Dat zegt de PS aan Belga nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag had opgeroepen om na de verkiezingen van 2024 snel een minikabinet te vormen met de PS. “Aan de macht komen alleen om aan de macht te zijn, is niet aan de orde.”