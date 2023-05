JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU08:Rotselaar Sportief - RSC Anderlecht 6-16

Paarswit klom in de eerste helft via doelpunten van Angoelan Ede, David Sogononyan en Abdoulay Balde op een 1-4 en 2-6 voorsprong. Rotselaar Sportief milderde via treffers van Sepp Van Der Elst en Matei Sofrone en stuitte enkele malen op doelman Matthis De Meyer. Sporting Anderlecht bleef in de tweede helft de sterkste ploeg en bouwde haar voorsprong via doelpunten van Tristain Hunt en Marcel Sury uit tot 6-16. De thuisploeg redde de eer via treffers van Lenn Wouters en Thomas Szkilny.

Rotselaar Sportief - RSC Anderlecht — © MVH