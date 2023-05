JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU08: VK Linden - FFF Brussels 2-5

VK Linden bood in de eerste helft goed weerwerk aan FFF Brussels dat de meeste duels won en meer opportunisme in de waarheidszone had.

VK Linden dreigde via kansen voor Jakob Boedts, Bob Van Den Bon en Tuur Vandermeeren maar doelman Kocay Bency gaf geen krimp. FFF Brussels leidde aan de rust met 0-4 via goals van Issa Laroussi, Reyan Kuran en Mohamed Habram en werd door doelman Ylias Wierinckx van een vijfde treffer gehouden. VK Linden kwam in de tweede helft sterker opzetten en milderde tot 2-4 via doelpunten van Manu Behets en Lukas Boedts. Aan de overzijde legde Mohamed Habram de 2-5 eindstand vast.