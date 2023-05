Oude bekenden Raskin en Sakala drogen met Rangers aartsrivaal Celtic af in beladen Schotse Old Firm

Rangers heeft zaterdag op de 35e speeldag in de Schotse competitie de felbeladen Old Firm tegen kampioen Celtic gewonnen. De Schotse nummer twee kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en won uiteindelijk met 3-0 in het Ibrox Stadium.

Todd Cantwell zette de thuisploeg al na vijf minuten op rozen. De Engelse middenvelder knalde de bal, in de rebound op een schot van John Lundstram, staalhard voorbij doelman Joe Hart. In de 34e minuut zette verdediger John Souttar de 2-0 op het bord met een rake kopbal op een corner van James Tavernier.

In de tweede helft deed Fashion Sakala (ex-KV Oostende) de boeken helemaal dicht voor Celtic. De Zambiaan kreeg de bal zomaar cadeau van de bezoekende verdediging, omzeilde doelman Hart en legde de bal vervolgens kurkdroog in het lege doel.

© REUTERS

Onze landgenoot Nicolas Raskin, die deze winter Standard inruilde voor de Rangers, startte in de basis en speelde de volledige wedstrijd.

Meer dan een prestigezege is het echter niet voor Raskin en de zijnen. Celtic pakte namelijk vorige week al de titel in de Schotse competitie. Het is voor The Celts al de elfde titel in twaalf jaar. De Rangers moeten zich tevreden stellen met de tweede plaats.