JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU09: RSC Anderlecht - RRC Etterbeek 6-2

RRC Etterbeek reageerde via goede kansen voor Walib Laktibi, Aser Mohamed en Ionut Ene maar overhaasting en een goede doelman Theo Cardinael stonden een doelpunt in de weg. Paarswit werkte via Jorn Van Paeschen en Micael Hernandez haar kansen veel beter af en ging met een geruststellende 5-0 voorsprong de rust in. RRC Etterbeek bood in de tweede helft meer weerwerk en scoorde tweemaal via Esteban Larausa en Santiago Perez-Moneo die nog enkele kansen onbenut liet. Jorn Van Paeschen legde de 6-2 eindstand vast.

RSC Anderlecht - RRC Etterbeek — © MVH