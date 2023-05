JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU09: Rotselaar Sportief - FFF Brussels 7-5

Rotselaar Sportief klom via doelpunten van Giel Snoekx, Lukas Verlinden en Milo Michiels op een 2-1 en 3-2 voorsprong en werd door doelman Sami El Mouslim van een vierde treffer gehouden. FFF Brussels hield gelijke tred en klom nog voor de rust (3-3) verdiend op gelijke hoogte via treffers van Lukas Devuyst, Oman Amezian en Yamis Patte. Rotselaar Sportief dwong in de tweede helft licht veldoverwicht af en behaalde via doelpunten van Menno Seynhaeve, Sander Demarsin en Lukas Verlinden een 7-5 zege. Lukas Devuyst milderde voor FFF Brussels.

Rotselaar Sportief - FFF Brussels — © MVH