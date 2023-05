JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU10: Rotselaar Sportief - RSC Anderlecht 1-9

Sporting Anderlecht nam onmiddellijk het heft in handen en klom via twee treffers van Salim Boughaba op een 0-2 voorsprong.

Rotselaar Sportief dreigde via Joaquim Willems en Joseph Al Azzawi die de aansluitingstreffer scoorde. Paarswit voerde nadien de druk op en ging rusten met een 1-5 voorsprong via twee treffers van Cas Delgouffe. Paarswit bleef in de tweede helft de betere ploeg en diepte de kloof uit tot 1-9. Doelman Thibaut Decafmeyer (Rotselaar Sportief) behoedde zijn ploeg voor een ruimere nederlaag. Doelman Arno Delplace (Sporting Anderlecht) hield Oris Feyens en Azer Miseur van een tweede thuistreffer.