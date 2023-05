CD&V wil 10.000 extra plaatsen en maximumprijs in kinderopvang

CD&V wil betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang in de buurt voor elk gezin. De partij legt daarvoor een ambitieus plan op tafel: er moeten 10.000 plaatsen bijkomen en op lange termijn moeten alle plaatsen worden omgeschakeld naar het inkomenstarief met een maximumprijs per dag. Dat heeft voorzitter Sammy Mahdi zaterdag gezegd op de traditionele gezinsdag van CD&V.

CD&V wil minstens 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang aan inkomenstarief. Daarnaast wil de partij op korte termijn nog eens 9.000 bestaande plaatsen met een vrije prijs omschakelen naar inkomenstarief. Op lange termijn wil CD&V zelfs álle bestaande plaatsen met vrij tarief (21.000) omschakelen naar dat inkomenstarief.

Om dat plan te kunnen realiseren, willen de christendemocraten het jaarlijkse budget voor kinderopvang stelselmatig doen stijgen naar 2 miljard euro, met een eerste stijging al vanaf 2024.

“We willen dat in de volgende begrotingsopmaak in september al bijkomende middelen vrijgemaakt worden”, zei Sammy Mahdi zaterdag op Santé, de traditionele gezinsdag van de CD&V, die dit jaar in een nieuw jasje werd gestoken. Op het “grootste buurtfeest van Vlaanderen” waren 3.000 aanwezigen, “een absoluut succes”, luidt het in een persbericht.

CD&V wil dat er nog dit jaar begonnen wordt met de uitvoering van dit plan, wat betekent dat er bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering bijkomende middelen moeten vrijgemaakt worden.