JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU10: VK Linden - KAC Betekom 0-1

Zij behoedden hun ploeg in de eerste helft voor een tegentreffer en hadden een groot aandeel in de 0-0 ruststand. Noah Piot (VK Linden) ranselde schoten van Joren Dryberg, Xan Poelmans en Vinz Verschueren uit zijn doelvlak. Mil Ackermans (KAC Betekom) liet zich niet verrassen op schoten van Liam Peeters en Tiebe Debroux. In de tweede helft was Piot wel kansloos op een schot van Adrian Rubio Dotheé. VK Linden kwam via goede kansen voor Jan Venderickx, Lou Vanhumbrock en Tiebe Debroux dicht bij de verdiende gelijkmaker maar verloor met 0-1.

VK Linden - KAC Betekom — © MVH